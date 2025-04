O preço das rendas na Região Autónoma da Madeira registou um aumento de 15,2% em março, face ao mesmo mês de 2024, atingindo um valor mediano de 15,4 euros por metro quadrado (euros/m²). No Funchal, a subida foi ainda mais expressiva, com uma valorização de 18,2%, fixando o preço do arrendamento em 15,9 euros/m².

Os dados constam do mais recente índice de preços do idealista, que revela também que, a nível nacional, as rendas aumentaram 4,9% no último ano, situando-se em 16,6 euros/m².

No panorama das capitais de distrito e regiões autónomas, o Funchal destacou-se como a terceira cidade mais cara para arrendar casa, apenas atrás de Lisboa (22 euros/m²) e Porto (17,5 euros/m²).

Já no ranking por distritos e ilhas, a Madeira posiciona-se como a terceira região mais dispendiosa para arrendar habitação, com um valor mediano de 15,5 euros/m², apenas superada por Lisboa (20,2 euros/m²) e Porto (15,6 euros/m²).

As rendas aumentaram em todas as regiões do país, com a Madeira e os Açores a liderarem as subidas anuais, ambas com uma variação de 15,2%. A Área Metropolitana de Lisboa continua a ser a mais cara para arrendar (19,6 euros/m²), seguida pela Madeira (15,4 euros/m²) e o Algarve (15,3 euros/m²).