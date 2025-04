A diversidade e o diálogo intercultural ganham destaque, no Centro Comunitário do Funchal, com a inauguração, ontem, da exposição ‘Migrações’, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, que se associa à programação da Semana da Interculturalidade, promovida pela EAPN-Portugal, e que se inicia com esta exposição e decorre até ao dia 10 de abril.

A cerimónia de abertura contou com a presença da vereadora com o pelouro da Diáspora e das Migrações, Ana Bracamonte, e representantes da EAPN-Núcleo da RAM, que desafiaram a comunidade a explorar e interpretar o conceito de migração através da arte colaborativa.

Nesta exposição, utentes de diversos serviços da Câmara Municipal do Funchal e membros da Associação Ucrânia com Amor apresentam obras que convidam à reflexão sobre identidade, pertença e transformação cultural.

A migração, mais do que um simples deslocamento geográfico, é aqui representada como um processo emocional e social, capturado através de pinturas, literatura e escultura.

“A arte, como espelho da sociedade, revela a complexidade da experiência migratória e promove a empatia, sensibilizando para os desafios enfrentados pelas comunidades migrantes e evidenciando as suas valiosas contribuições para o tecido social”, enaltece a Câmara Municipal do Funchal, em nota de imprensa.

Acrescenta também que além de retratar a dinâmica dos fluxos migratórios — desde os emigrantes madeirenses espalhados pelo mundo até à crescente presença de comunidades imigrantes no Funchal — a exposição “reforça a importância da interculturalidade”.

“Num cenário de globalização e enriquecimento mútuo entre culturas, a Câmara Municipal do Funchal reafirma o seu compromisso com a inclusão, a igualdade e a construção de uma sociedade mais acessível para todos”, prossegue o município.

A exposição permanece aberta ao público até 10 de abril, convidando todos os visitantes a mergulharem nesta “jornada artística e reflexiva sobre o papel da migração na formação das identidades contemporâneas.”