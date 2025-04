A PORTA33 – Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea será distinguida com a Medalha de Mérito Cultural, reconhecimento atribuído pelo Ministério da Cultura pelo seu papel na dinamização das artes e da cultura contemporânea na Madeira. O anúncio foi feito pela ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, durante uma visita às exposições do espaço, na passada sexta-feira, no Funchal, onde esteve acompanhada por Cecília Vieira de Freitas.

A associação cultural madeirense é distinguida “em reconhecimento do seu trabalho excecional na promoção da cultura e da criação artística contemporânea na Região Autónoma da Madeira”, lê-se numa nota do Ministério da Cultura.

Criada em 1989 por Cecília Vieira de Freitas e Maurício Pestana Reis, a PORTA33 consolida-se como uma referência na arte contemporânea, desenvolvendo uma programação diversificada que abrange exposições, performances, residências artísticas, conferências e seminários. Ao longo dos anos, o espaço tem promovido o contacto entre o público e diversas figuras do meio artístico e intelectual, tanto a nível nacional como internacional.

Entre os projetos mais relevantes encontra-se a reativação da Escola do Porto Santo, lançada em 2019 em parceria com o Plano Nacional das Artes, o Governo Regional da Madeira e a Câmara Municipal do Porto Santo. Esta iniciativa tem transformado a ilha dourada num polo de experimentação artística e pensamento transdisciplinar, aproximando a comunidade local de manifestações culturais contemporâneas e fortalecendo a relação entre artistas, arquitetos e outros criadores com a identidade e a história do território.