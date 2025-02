A Assembleia Municipal do Funchal, que decorre, hoje, na escola dr. Horácio Bento de Gouveia, teve início com uma intervenção do presidente, José Luís Nunes. Nesta reunião, que decorre na freguesia de São Pedro, cujo presidente da Junta é Manuel Filipe, José Luís Nunes lembrou que vivem aqui 7.200 habitantes.

”Em plena campanha eleitoral para as Legislativas regionais de 23 de março, apelo a todos os presentes e intervenientes diretos, nomeadamente as forças políticas e candidatos para que esclareçam os potenciais eleitores de todas as vossas medidas para que “, apelou depois aquele responsável. Pediu saúde para o Papa.

Já o presidente da Junta, Manuel Filipe, disse que é a primeira vez que se realiza uma Assembleia Municipal na escola e afirma que faz todo o sentido levar as iniciativas aos estabelecimentos de ensino. “Serão os jovens que, daqui a alguns anos, estarão aí sentados”, disse o presidente do órgão de poder local.