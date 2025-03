Está confirmada a morte do turista que, ao início da tarde desta quinta-feira, caiu de uma falésia no Pico do Areeiro, conforme já havíamos noticiado.

A vítima sofreu uma queda de aproximadamente 180 a 200 metros na zona do miradouro da Pedra Rija, resultando em ferimentos irreversíveis que levaram ao seu óbito ainda no local.

As equipas de resgate e socorro em grande ângulo deslocaram-se de imediato para o local, mas, dada a gravidade da queda e complexidade para chegar até onde estava o corpo, nada pôde ser feito para salvar a vítima. A operação de resgate do corpo teve início há pouco e deverá prolongar-se por mais algumas horas, devido às condições adversas do terreno e à complexidade da intervenção.

Recorde-se que o helicóptero tinha tentado realizar o resgate e não conseguiu.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do acidente, já que o jovem, que estava acompanhado por outros colegas, saltou o varandim para ir tirar uma foto numa zona perigo, acabando por escorregar e cair pela falésia abaixo.

Um vasto dispositivo de resgate foi mobilizado esta quinta-feira para o Pico do Areeiro, após um alerta recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) perto do meio-dia. No terreno, estão 13 operacionais e três viaturas da equipa de resgate em montanha de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), bem como uma equipa de drones e o helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil.

A intervenção do meio aéreo, no entanto, foi inviabilizada devido ao nevoeiro intenso e à localização da vítima, que dificultava a operação. Face à complexidade da missão, o dispositivo de resgate foi reforçado com operacionais da Polícia de Segurança Pública (PSP) e uma equipa da Unidade Especial de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana (GNR), além dos guardas do Corpo da Polícia Florestal. No total, a operação envolveu cerca de 40 elementos.

Para garantir a segurança das equipas e permitir uma atuação eficaz, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) determinou o encerramento temporário do trilho da Vereda do Pico do Areeiro.

As operações de resgate prosseguem no terreno, com as equipas a tentarem ultrapassar as adversidades impostas pelas condições meteorológicas e pelo difícil acesso ao local.