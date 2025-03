Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) estão a conduzir uma complexa e demorada operação de busca, socorro e resgate em montanha no Pico do Areeiro. De acordo com uma fonte dos bombeiros, a vítima encontra-se em estado muito grave após ter caído de uma falésia de aproximadamente 150 a 200 metros.

O turista, cuja idade ainda não foi apurada, encontrava-se no início do trilho recomendado e autorizado quando, alegadamente, ultrapassou o varandim de segurança e se dirigiu para uma área perigosa, onde acabou por escorregar e cair.

Inicialmente, o helicóptero da Proteção Civil tentou realizar o resgate, mas a operação foi abortada por questões de segurança, dada a impossibilidade de acesso à zona onde se encontra a vítima. Como tal, a missão de salvamento está a ser conduzida por terra, obrigando a equipa de socorro e montanha em grande ângulo dos BVM a montar equipamento especializado para chegar ao local onde está o turista e proceder ao resgate.

Segundo informações apuradas, os ferimentos são de extrema gravidade, exigindo um esforço coordenado e minucioso das equipas de resgate. A Polícia Florestal também está no local.