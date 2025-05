A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi empenhada, ao início da manhã de hoje, para assistir uma embarcação de bandeira estrangeira a 16 Mn a Sul de Câmara de Lobos, diz o Sanas Madeira na sua página de Facebook.

O veleiro, com dois tripulantes de nacionalidade francesa e com problemas no motor, foi abordado pela tripulação do SANAS103 que, garantindo a não necessidade de assistência médica, procedeu ao reboque até à Marina do Funchal.

Um serviço que contou com o conhecimento e acompanhamento do Serviço Regional de Proteção Civil e do MRSC Funchal.