A Divisão Policial de Segurança Aeroportuária do Comando Regional da PSP Madeira intercetou, na passada segunda-feira, uma cidadã de nacionalidade portuguesa, com a idade de 63 anos, sobre a qual pendia um mandado de detenção para cumprimento de pena.

De acordo com um comunicado da PSP, a cidadã foi fiscalizada quando entrava em Portugal através da Região, num voo com proveniência britânica, “tendo sido possível apurar que encontrava-se declarada contumaz por um crime de tráfico de estupefacientes praticado em 1997”.

Segundo a nota da Polícia de Segurança Pública, foram acionados os procedimentos necessários à verificação da validade do mandado de detenção emitido, “concluindo-se que a sentença pelo crime cometido havia transitado em julgado no ano 2001, com a condenação a uma pena de 6 anos de prisão efetiva”.

Assim, e após 24 anos, a mulher terá de cumprir a pena de prisão à qual foi condenada, tendo-lhe sido dada voz de detenção e feito o seu transporte para o Estabelecimento Prisional da Cancela.