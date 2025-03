PSP identifica autores do furto em minimercado no Funchal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um dos autores do furto ocorrido num minimercado na Rua 31 de Janeiro, no Funchal. Com isso, conseguiu identificar mais um individuo, também ele implicado no furto. O suspeito foi identificado e detido fora de flagrante delito, apurou o JM. A própria autoridade já fez chegar a novidade aos proprietários.

O crime ocorreu em plena luz do dia e envolveu dois jovens, tal como avançou o JM aqui.

Enquanto um dos indivíduos furtava vários maços de tabaco, o outro distraía um dos proprietários do estabelecimento. O minimercado, gerido por cidadãos estrangeiros, formalizou queixa na PSP e cedeu imagens de vídeo, que conseguiram apanhar os jovens no furto.

A PSP prossegue as investigações para averiguar se existem mais envolvidos.