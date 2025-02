Furto em minimercado à luz do dia

Um grupo de três indivíduos furtou vários maços de tabaco num pequeno supermercado situado na Rua 31 de Janeiro, a poucos metros da redação do JM, na manhã desta sexta-feira. O crime ocorreu em plena luz do dia, com os suspeitos a recorrerem a um estratagema para ludibriar o funcionário do estabelecimento.

De acordo com informações recolhidas pelo Jornal, os três jovens entraram no minimercado e, enquanto um deles distraía o único funcionário com uma conversa, os outros dois aproveitavam para subtrair os produtos.

Apesar do movimento habitual naquela zona, os assaltantes conseguiram fugir sem serem imediatamente detetados. Só após a análise das imagens de videovigilância é que o furto foi confirmado.

Os proprietários do estabelecimento já apresentaram queixa junto da Polícia de Segurança Pública (PSP), que está a investigar o caso.