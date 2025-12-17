Orçamento Regional: 18 propostas aprovadas

É na tarde desta quarta-feira que as propostas de Orçamento Regional e PIDDAR para 2026 vão a votos, depois de na especialidade das propostas apresentadas pelos diversos partidos, 18 terem sido introduzidas, três apresentadas pela Iniciativa Liberal e 15 pela maioria PSD/CDS.
O Chega não apresentou qualquer proposta e o JPP e PS viram reprovadas todas as suas ideias, 54 e 10, respetivamente.
Outras nove propostas – 5 da IL, 2 do JPP, 1 PSD/CDS e 1 do PS –, que estão integradas no âmbito da fiscalidade, vão ainda ser votadas em plenário, numa sessão em que sabe-se já que o presidente Miguel Albuquerque não está presente, cabendo ao secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, a intervenção final.
No passado mês de Novembro, foi promulgada e publicada a Lei nº. 67/2025, de 24 de Novembro, que visa proteger a propriedade, seja ela privada ou do Estado....
Os preços de construção por metro quadrado na Madeira continuam a atingir valores que sugerem uma ambição cultural refletindo (um) crescimento económico....
O Natal na Madeira sempre foi mais do que luzes e celebração — é um período em que a Região se coloca sob os olhos do mundo. A vinda de visitantes internacionais...
O Natal na Madeira tem uma relação profunda e quase íntima com a floresta. Esta, está presente na paisagem que envolve as casas, nos caminhos percorridos...
A quadra natalícia representa um momento de união com a família e amigos. Talvez por essa mesma razão, é também uma das ocasiões em que muitos de nós se...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
No dia 10 de dezembro, celebrou-se mais um Dia Internacional dos Direitos Humanos. Neste mesmo dia, uma rádio francesa entrevistou muito oportunamente...
PALAVRAS APENAS
Arrumo os passos no silêncio destas manhãs de dezembro até ao lugar da memória. Mora aí grande parte da substância da festa: no tempo que atravessa tudo...
O direito à greve é uma conquista da Democracia que deve ser respeitada; a mesma Democracia que nos dá legitimidade para opinar sobre a sua razoabilidade...
A quadra natalícia é frequentemente associada a imagens de reuniões familiares, refeições partilhadas, troca de presentes e tradições afetuosas.
Porém,...
A extrema direita venturiana alimenta-se diariamente do populismo e soundbites que encaixam no ouvido daqueles que não têm paciência para pensar nos assuntos,...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Porque é que algumas pessoas ganham dinheiro até mesmo enquanto dormem? A resposta pode ser muito mais simples do que imagina.
Acordar todas as manhãs e verificar o telemóvel para ver...
‘Ocean’s Whisper’, filme do videógrafo subaquático madeirense Gonçalo Gomes, foi selecionado para exibição na primeira edição do Lisbon Underwater Film...
O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, transmitiu hoje ao secretário-geral da ONU, António Guterres, preocupação com a “escalada das ameaças” ao seu...
A Direção Regional das Pescas, em parceria com o Fórum Madeira, inaugura amanhã, 17 de dezembro, às 18h30, a exposição “Vamos dar um presente ao Oceano...
Oitenta polícias da PSP vão reforçar o aeroporto de Lisboa nos próximos 15 dias para assegurarem o funcionamento regular do controlo de fronteiras e a...
O executivo da Câmara Municipal de Machico aprovou, esta quarta-feira, o orçamento da autarquia para o ano de 2026, que se fixa nos 22,9 milhões de euros,...
O pavilhão da Serra de Água foi palco, esta tarde, do almoço sénior que juntou à volta de 800 pessoas do concelho da Ribeira Brava. O almoço de Natal foi...
As camisolas utilizadas pelos jogadores do Marítimo no jogo de ontem diante do Benfica B, que continham o nome da lenda verde-rubra Ângelo Gomes nas costas,...
O livro “Um Presente para o Menino Jesus” de Graça Alves e que conta com ilustrações de Carla Pinto, irá ser apresentado amanhã, pelas 17h30, no Museu...
O V Anuário da Educação foi apresentado esta tarde na Redação do JM, com a presença da secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia.
Elsa Fernandes...
Está aprovada, em sede de votação final na Assembleia Regional, a proposta de Orçamento Regional para 2026. O documento contou com o sim da maioria dos...