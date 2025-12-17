MADEIRA Meteorologia
Orçamento Regional: 18 propostas aprovadas

    Parlamento discute ORAM e PIDDAR para 2026. JM
David Spranger

Jornalista

17 Dezembro 2025
É na tarde desta quarta-feira que as propostas de Orçamento Regional e PIDDAR para 2026 vão a votos, depois de na especialidade das propostas apresentadas pelos diversos partidos, 18 terem sido introduzidas, três apresentadas pela Iniciativa Liberal e 15 pela maioria PSD/CDS.

O Chega não apresentou qualquer proposta e o JPP e PS viram reprovadas todas as suas ideias, 54 e 10, respetivamente.

Outras nove propostas – 5 da IL, 2 do JPP, 1 PSD/CDS e 1 do PS –, que estão integradas no âmbito da fiscalidade, vão ainda ser votadas em plenário, numa sessão em que sabe-se já que o presidente Miguel Albuquerque não está presente, cabendo ao secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, a intervenção final.

