Confira o programa da visita de Cotrim Figueiredo à Madeira

    Candidato presidencial visita o Funchal no sábado. André Kosters / LUSA
David Spranger

Jornalista

Região
Data de publicação
17 Dezembro 2025
15:22

O candidato às Eleições Presidenciais de 2026 João Cotrim de Figueiredo vai estar no Funchal no próximo sábado, 20 de dezembro.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal começa por visitar o Mercado dos Lavradores, pelas 9h45, sendo que está por confirmar ainda a agenda para o final da manhã.

Já na parte da tarde, pelas 16h00, Cotrim Figueiredo vai apresentar a candidatura, denominada de ‘Horizonte 2031’, no Madeira Wine Lodge, na Avenida Arriaga, momento que antecede à visita à Feira de Natal da Placa Central do Funchal.

