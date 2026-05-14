Proteção Civil promove primeiro curso de instrutor de cadetes e infantes dos bombeiros

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), Richard Marques, destacou que esta iniciativa “pretende reforçar e alargar a rede de Escolas de Cadetes e Infantes na Região Autónoma da Madeira, captando mais crianças e jovens para o voluntariado nos bombeiros e promovendo uma cultura de segurança, cidadania e proteção civil junto da comunidade”.

O Serviço Regional de Proteção Civil, promove, entre os dias 14 e 16 de maio, o primeiro curso de instrutor de escola de cadetes e infantes realizado na Região Autónoma da Madeira, numa iniciativa ministrada pela Escola Nacional de Bombeiros.

A formação decorre no Centro de Formação e Treino nas instalações do SRPC, na Cancela, e conta com a participação de 18 bombeiros da Região. O principal objetivo é reforçar competências pedagógicas, técnicas e de acompanhamento de crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos, integrados nas Escolas de Cadetes e Infantes dos corpos de bombeiros.

Na sessão de abertura, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques, destacou que esta iniciativa “pretende reforçar e alargar a rede de Escolas de Cadetes e Infantes na Região Autónoma da Madeira, captando mais crianças e jovens para o voluntariado nos bombeiros e promovendo uma cultura de segurança, cidadania e proteção civil junto da comunidade”.

A cerimónia contou igualmente com a presença do vogal da direção da Escola Nacional de Bombeiros, Marco Martins. O curso tem a duração total de 20 horas e é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu+, através do Programa Madeira 2030. Atualmente, a Região Autónoma da Madeira dispõe de duas Escolas de Cadetes e Infantes, sediadas nos corpos de bombeiros de Câmara de Lobos e Santana, envolvendo mais de 80 jovens.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil, esta iniciativa representa um investimento estratégico na formação das gerações mais jovens, promovendo valores de cidadania, solidariedade, voluntariado e cultura de segurança, contribuindo simultaneamente para a sustentabilidade futura do voluntariado nos bombeiros da Região.