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Incêndio destrói viatura junto à Cancela sem causar feridos (com foto)

    Incêndio destrói viatura junto à Cancela sem causar feridos (com foto)
    Viatura ficou destruída pelo fogo.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
14 Maio 2026
18:25

Uma equipa do piquete dos Bombeiros Voluntários Madeirenses combateu, ao final da tarde de hoje, um incêndio que consumiu praticamente toda uma viatura ligeira na Rua Conde Carvalhal, no Funchal, já muito perto da zona da Cancela. Segundo apurou o JM, o condutor apercebeu-se de que algo não estava bem com o automóvel quando circulava já fora da Via Rápida, depois de fazer o trajeto desde o Funchal. Perante a situação, efetuou um pequeno desvio e saiu no acesso à Rua Conde Carvalhal, na zona da Cancela, onde imobilizou a viatura.

Pouco depois, as chamas deflagraram, destruindo grande parte do chassis do carro. Para o local foram mobilizados uma viatura pesada de combate a incêndios e uma ambulância, cuja presença é obrigatória nestas ocorrências, ainda que apenas em regime de prevenção. Não há registo de feridos.

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