Força Aérea transporta doente do Porto Santo para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa realizou, nas ultimas 24 horas, uma operação de transporte médico urgente entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira. O doente encontrava-se internado no serviço de urgência do Centro de Saúde do Porto Santo e necessitava de exames complementares e tratamentos diferenciados, apenas disponíveis na Madeira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Perante a necessidade de cuidados especializados, foram ativados meios da Força Aérea Portuguesa (FAP) e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) para assegurar a transferência do utente em segurança. Na operação estiveram igualmente envolvidos os Bombeiros Voluntários do Porto Santo e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que prestaram apoio no transporte do utente. A ligação aérea entre as duas ilhas foi efetuada por uma tripulação da Esquadra 752 “Fénix”, num helicóptero Merlim EH-101.
A construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira é, provavelmente, uma das decisões estruturantes mais relevantes para o futuro da saúde...
A 30 de abril de 2026, os pares hereditários da Câmara dos Lordes sentaram-se pela última vez. Sir Keir Starmer apresentou o gesto como modernização democrática;...
Estou na Madeira e encontrei-me esta semana com uma amiga para um café. Não era um encontro leve, nem daqueles em que se fala da vida entre risos e distrações,...
O movimento One Health (OH- (“uma só saúde para todos”), que veio reforçar a importância da interação entre pessoas e animais, tendo em conta as necessidades...
Há dias ouvi esta frase a propósito da crise que vivemos, subentendendo-se que há sempre alguém que lucra com o mal alheio.
Sabemos que a política errática...
Na Universidade, aqueles que não éramos comunistas, nem da extrema-direita, tínhamos como ambição pertencer à Europa Ocidental, das Liberdades democráticas...
DE LETRA E CAL
Havemos de ir ao futuro e, quando lá chegarmos, hão-de estar no sofá os nossos pais a cuidar dos sonhos que nos deram, os nossos avós a encher de luzes...
Em 2021 o Governo decidiu meter a mão num dos tabuleiros mais sensíveis do futebol português: os direitos de transmissão televisiva e multimédia. O Decreto-Lei...
Como quase todos os portugueses da minha geração, cresci com Timor-Leste no coração. A causa timorense unia toda a gente da esquerda à direita, católicos,...
Embora muitas pessoas temam que a inteligência artificial (IA) venha um dia a substituí-las, existe uma aplicação tecnológica que já está a minar as condições...
O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
Em carta enviada ao Presidente da República o juiz madeirense Ivo Rosa acusou o Ministério Público (MP) de o perseguir, difamar e tentar constranger, ao...
A Venezuela mantém violações às convenções internacionais e aos direitos de estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade, incluindo portugueses, detidos...
Aconteceu esta sexta-feira, 14 de maio, o sorteio 039/2026 do Eurodreams.
A chave vencedora é3, 7, 69, 21, 24, 27 (números) e 4 (número de sonho.
Em Portugal,...
Arrancou esta quinta-feira a 10.° edição do Festival Aqui Acolá, na Ponta do Sol.
Tal como noticiou, esta tarde, o JM, aquele que é um dos maiores eventos...
A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude participou, esta quinta-feira, no Funchal, no encontro da Rede para a Economia Social e Solidária...
O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, apresentou esta tarde, na Igreja do Colégio, o livro ‘Maria, Peregrina de Esperança’, uma obra editada pela Lucerna que...
Os Estados Unidos comprometeram-se hoje com um apoio equivalente a 1,5 mil milhões de euros para ajuda humanitária das Nações Unidas, elevando o total...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse ter recebido do homólogo chinês, Xi Jinping, durante a reunião bilateral hoje em Pequim, disponibilidade...
O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República votou, hoje, a favor do Projeto de Lei que estende aos elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP)...
O Procurador-Geral da República negou hoje qualquer responsabilidade do Ministério Público (MP) na morosidade do ‘Processo Marquês’, motivo pelo qual o...