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Força Aérea transporta doente do Porto Santo para a Madeira

    Força Aérea transporta doente do Porto Santo para a Madeira
    Helicóptero no aeroporto da Madeira. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
14 Maio 2026
18:36

A Força Aérea Portuguesa realizou, nas ultimas 24 horas, uma operação de transporte médico urgente entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira. O doente encontrava-se internado no serviço de urgência do Centro de Saúde do Porto Santo e necessitava de exames complementares e tratamentos diferenciados, apenas disponíveis na Madeira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Perante a necessidade de cuidados especializados, foram ativados meios da Força Aérea Portuguesa (FAP) e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) para assegurar a transferência do utente em segurança. Na operação estiveram igualmente envolvidos os Bombeiros Voluntários do Porto Santo e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que prestaram apoio no transporte do utente. A ligação aérea entre as duas ilhas foi efetuada por uma tripulação da Esquadra 752 “Fénix”, num helicóptero Merlim EH-101.

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