MADEIRA Meteorologia
Mulher socorrida no centro do Funchal ao início desta tarde

    Equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) socorreu a mulher no Funchal PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

11 Fevereiro 2026
16:20

Uma mulher de 75 anos foi esta tarde assistida junto à papelaria Condessa, na Rua do Padre Gonçalves da Câmara, no Funchal, após se ter sentido mal e desfalecido.

Antes da chegada das equipas de emergência, a vítima recuperou a consciência. Segundo uma testemunha ocular, o alerta foi dado por familiar para o 112. A ocorrência mobilizou uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que prestou os primeiros socorros ainda no local.

Devido ao seu estado de saúde, a idosa foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação clínica, havendo indicação de problemas cardíacos.

