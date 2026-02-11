Mulher socorrida no centro do Funchal ao início desta tarde

Uma mulher de 75 anos foi esta tarde assistida junto à papelaria Condessa, na Rua do Padre Gonçalves da Câmara, no Funchal, após se ter sentido mal e desfalecido.
Antes da chegada das equipas de emergência, a vítima recuperou a consciência. Segundo uma testemunha ocular, o alerta foi dado por familiar para o 112. A ocorrência mobilizou uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que prestou os primeiros socorros ainda no local.
Devido ao seu estado de saúde, a idosa foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação clínica, havendo indicação de problemas cardíacos.
Dizer “não” pode ser libertador, mas também intimidante. Esta dificuldade advém da ideia culturalmente instituída de que temos de estar sempre disponíveis...
Quem trabalha diariamente no território, sabe que a floresta da Madeira não é apenas um conjunto de mapas, estatísticas ou manchas verdes vistas à distância....
Ensinaram-nos a temer os silêncios e as sombras. Disseram-nos que eles escondem vazios e ameaças. Disseram-nos que, às vezes, eles são matéria densa que...
Durante a sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo (França), em 21 de janeiro, discursaram o Rei Felipe VI e o Presidente Marcelo Rebelo de...
À hora em que escrevo estas linhas, ainda não sabemos o resultado das eleições presidenciais, e, apesar de todas as sondagens apontarem para uma vitória...
Vivemos num mundo que parece estar sempre a correr e, infelizmente, nessa correria, muitas vezes somos deixados para trás. Por mais que nos esforcemos,...
Todos crescemos com a ideia de mandar. Não sabemos bem o que vamos querer ser. Na verdade, não sabemos, sequer, o que vamos querer fazer da vida. Mas mandar...
Guilherme quer é que morra gente para ele ir aos funerais e depois ir beber vinho para as tascas” – conversas de minha mãe, sempre a rir, mas afogueada...
A internet, em particular as redes sociais, não trouxe apenas maior proximidade entre pessoas. Trouxe também mais ruído, mais desinformação e uma perigosa...
Os últimos dias na política regional, podiam configurar na perfeição o manual “A arte de transformar um problema criado por si num problema dos outros.”,...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
A Força Aérea recolheu cerca de 130 toneladas de bens doados, desde produtos essenciais a material de construção, para apoiar as populações afetadas pelas...
A Força Aérea resgatou hoje quatro trabalhadores que ficaram isolados na sequência da rotura de um dique do rio Mondego, nos Casais, Coimbra, disse fonte...
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu hoje novas ruturas no dique nas margens do rio Mondego, junto Coimbra, e pediu aos cidadãos comportamentos...
O Governo já procedeu aos primeiros pagamentos de apoios às zonas afetadas pela depressão Kristin, contabilizando cerca de 12.000 pedidos, dos quais 5.000...
Assinala-se esta quarta-feira, 11 de fevereiro, o Dia Mundial do Doente. Neste sentido, o Club Sport Marítimo, através da Fundação Marítimo Centenário,...
A EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, assinalou hoje o Dia Europeu do 112 com uma ação de sensibilização dedicada ao uso correto do número de emergência....
A Polícia Judiciária realizou buscas na terça-feira nas instalações da Ordem dos Médicos (OM) em Lisboa, que entregou toda a documentação solicitada,...
A cidade do Funchal conta com mais uma unidade hoteleira de 5 estrelas. O The Editory Collection Hotel Ocean Way, considerado um novo investimento, reforça...
Um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, morreu na terça-feira, num...
O livre acesso às redes sociais e plataformas online em Portugal será proibido a menores de 16 anos, segundo um diploma do PSD que deverá ser aprovado...