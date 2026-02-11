Mau tempo: Margem direita do canal do rio Mondego rebentou junto à A1

A margem direita do Rio Mondego, nos Casais, Coimbra, rebentou hoje à tarde, junto ao viaduto da autoestrada 1 (A1), disse à agência Lusa o presidente da Associação de Agricultores do Vale do Mondego.
João Grilo, que tem uma propriedade agrícola perto do local, estava a vistoriar as margens quando aquela parte do canal principal do Mondego rebentou, pelas 17h45.
Fonte da Proteção Civil confirmou à Lusa que ocorreu uma rutura do dique em Casais, na margem direita do Mondego, junto da ponte da autoestrada, ao quilómetros 191.
De acordo com este empresário agrícola, há o perigo de haver um novo rebentamento também na margem direita, junto ao Centro Hípico de Coimbra, mais a montante.
A Polícia Florestal e os Bombeiros estão a realizar uma operação de busca e resgate no percurso do Pináculo e Folhadal, em São Vicente, desde as 18h30...
Agentes de viagens, operadores turísticos, empresas e entidades oficiais, civis e militares, participaram esta noite no jantar comemorativo dos 20 anos...
A Força Aérea recolheu cerca de 130 toneladas de bens doados, desde produtos essenciais a material de construção, para apoiar as populações afetadas pelas...
A Força Aérea resgatou hoje quatro trabalhadores que ficaram isolados na sequência da rotura de um dique do rio Mondego, nos Casais, Coimbra, disse fonte...
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu hoje novas ruturas no dique nas margens do rio Mondego, junto Coimbra, e pediu aos cidadãos comportamentos...
O Governo já procedeu aos primeiros pagamentos de apoios às zonas afetadas pela depressão Kristin, contabilizando cerca de 12.000 pedidos, dos quais 5.000...
Assinala-se esta quarta-feira, 11 de fevereiro, o Dia Mundial do Doente. Neste sentido, o Club Sport Marítimo, através da Fundação Marítimo Centenário,...
A EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, assinalou hoje o Dia Europeu do 112 com uma ação de sensibilização dedicada ao uso correto do número de emergência....
A Polícia Judiciária realizou buscas na terça-feira nas instalações da Ordem dos Médicos (OM) em Lisboa, que entregou toda a documentação solicitada,...
A cidade do Funchal conta com mais uma unidade hoteleira de 5 estrelas. O The Editory Collection Hotel Ocean Way, considerado um novo investimento, reforça...