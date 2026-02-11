MADEIRA Meteorologia
Mau tempo: Margem direita do canal do rio Mondego rebentou junto à A1

    O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, participaram hoje numa reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para se inteirar da situação do Rio Mondego, em Coimbra. PAULO NOVAIS / LUSA
Nacional
11 Fevereiro 2026
A margem direita do Rio Mondego, nos Casais, Coimbra, rebentou hoje à tarde, junto ao viaduto da autoestrada 1 (A1), disse à agência Lusa o presidente da Associação de Agricultores do Vale do Mondego.

João Grilo, que tem uma propriedade agrícola perto do local, estava a vistoriar as margens quando aquela parte do canal principal do Mondego rebentou, pelas 17h45.

Fonte da Proteção Civil confirmou à Lusa que ocorreu uma rutura do dique em Casais, na margem direita do Mondego, junto da ponte da autoestrada, ao quilómetros 191.

De acordo com este empresário agrícola, há o perigo de haver um novo rebentamento também na margem direita, junto ao Centro Hípico de Coimbra, mais a montante.

