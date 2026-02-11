Cronologia: Comboio de tempestades atinge Portugal há 15 dias

Portugal está há 15 dias sob um comboio de tempestades que já provocou a morte de 15 pessoas e uma destruição difícil de contabilizar, desde que a tempestade Kristin entrou no território continental, a 28 de janeiro.

A situação também levou à demissão da ministra da Administração Interna e o primeiro-ministro a assumir transitoriamente as competências de Maria Lúcia Amaral.

Eis a cronologia dos principais acontecimentos:

28 janeiro – Passagem da depressão Kristin pelo território português, com ventos na ordem dos 200 quilómetros por hora e chuva forte.

Cinco pessoas morrem, várias ficam desalojadas e muitas habitações e infraestruturas ficam destruídas, com populações isoladas, sem luz, água e comunicações, estradas cortadas pela queda de árvores e postes de eletricidade, incluindo torres de muito alta tensão.

Leiria, por onde a tempestade entrou no território continental, Coimbra, Santarém e Lisboa são os distritos mais afetados.

A população é aconselhada a ficar em casa. Escolas são encerradas.

Um milhão de pessoas fica sem energia elétrica.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, com avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa de Portugal continental.

Até às 22:00, Portugal continental regista mais de 5.400 ocorrências e empenha mais de 18.000 operacionais.

29 janeiro – Reportadas falhas na rede Siresp - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal.

Os municípios de Ferreira do Zêzere e de Figueiró dos Vinhos pedem ao Governo a declaração de calamidade, à semelhança do que já haviam feito as câmaras de Leiria e da Nazaré no dia anterior.

O dia seguinte revela que quase todas as habitações do concelho de Pombal (Leiria) têm danos devido ao mau tempo, exigindo um esforço de reconstrução que ultrapassa a capacidade do município.

Cerca de 450.000 clientes da E-Redes em Portugal continental continuam sem eletricidade, com o distrito de Leiria a concentrar a maior parte das situações.

O distrito de Santarém regista 65 vias afetadas por inundações, cortes e condicionamentos devido ao mau tempo.

São já conhecidas pelo menos seis mortes.

O Concelho de Ministros reúne-se pela manhã e decide decretar a situação de calamidade nas zonas mais afetadas.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, informa que a situação de calamidade vigora entre as 00:00 de quarta-feira e as 23:59 de domingo em cerca de 60 municípios e admite que o número pode aumentar.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, cancela a agenda externa, nomeadamente as viagens a Andorra e à Croácia, para visitar as zonas afetadas nos distritos de Leiria e de Coimbra.

A Anacom reconhece que a situação é complexa e que persistem dificuldades para repor o serviço de comunicações nas regiões afetadas pela tempestade Kristin, apesar da deslocação para o terreno de milhares de técnicos dos operadores.

Cerca de 10.000 casas no concelho de Coimbra estão sem eletricidade e entre 900 e 1.000 sem água, com as cheias a ameaçar desalojar mais pessoas.

30 janeiro – A Câmara de Leiria lança a campanha “Limpar Leiria”, uma ação de voluntariado para limpar a capital de distrito dos destroços causados pela tempestade.

O concelho de Ourém reporta uma “devastação completa”, com 15 escolas fechadas.

Cerca de 215.000 clientes da E-Redes da zona de Leiria permanecem sem energia, num total de 285.000 clientes sem luz em Portugal.

O Município da Marinha Grande pede a ajuda de voluntários para ações de limpeza, organização e recuperação das zonas afetadas.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, admite que os prejuízos são “bastante acima” dos valores registados nos incêndios de 2024 ou 2025.

A Câmara de Pedrógão Grande, no norte do distrito de Leiria, lança um apelo para a doação de lonas e material de cobertura para as habitações danificadas.

O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, anuncia a abertura de uma plataforma para as pessoas sinalizarem os prejuízos.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação apela aos dadores das áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e Coimbra para reforçarem dádivas para apoiar as vítimas de ferimentos na sequência da passagem da depressão Kristin.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um período prolongado de chuva em todo o território continental, mas sobretudo no norte e centro.

Um homem morre ao cair do telhado que reparava, no concelho de Alcobaça (Leiria), tornando-se a segunda vítima mortal do dia, neste tipo de acidente.

01 fevereiro – O Governo reúne-se em Conselho de Ministros extraordinário e prolonga a situação de calamidade até 08 de fevereiro.

O primeiro-ministro revela que o valor total dos apoios públicos para responder às consequências da tempestade Kristin será de 2.500 milhões de euros e estima que estejam no terreno 34.000 operacionais.

Cerca de 180.000 clientes da E-Redes continuam sem luz, a maior parte na zona de Leiria.

A Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo alerta para o risco de inundações, cheias, deslizamentos de terras e derrocadas devido ao mau tempo e à subida dos caudais.

02 fevereiro - A Comissão Europeia manifesta solidariedade com Portugal, face aos impactos do mau tempo e defende uma resposta articulada, recurso ao fundo de solidariedade e investimento em redes elétricas mais resilientes.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, defende o enterramento de linhas elétricas para reforçar a resiliência da rede, numa altura em que cerca de 149.000 permanecem sem eletricidade após a tempestade Kristin.

A eletricidade é restabelecida em todos os tribunais do país, após falhas devido à passagem da tempestade Kristin por Portugal continental.

Centenas de milhares de pessoas continuam com problemas na rede móvel.

A subida dos caudais do Tejo e vários afluentes deixa 67 vias afetadas por submersões, abatimentos ou cedências de taludes no distrito de Santarém.

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, diz desconhecer o que falhou, a propósito do atraso na disponibilização de meios aos territórios mais afetados pela tempestade.

Um homem de 63 anos morre ao cair de um telhado que reparava no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria.

A embaixadora de Moçambique em Lisboa confirma a morte de uma cidadã daquele país em Portugal, durante a passagem da tempestade Kristin.

03 fevereiro - O ministro de Agricultura anuncia uma linha de apoio de 40 milhões de euros destinada à reposição do potencial agrícola que teve estragos provocados pelo mau tempo.

O Hospital de Santo André, em Leiria, comunica que recebeu 756 feridos com traumas desde o início da depressão Kristin.

Perto de 1.200 militares do Exército e 222 viaturas estão no terreno em operações de apoio às populações na região Centro, afetada pela passagem da Kristin.

Proteção Civil alerta hoje para situação meteorológica “muito complexa” prevista para os próximos dias e eleva o estado de prontidão para o nível mais elevado.

04 fevereiro – Portugal enfrenta uma nova tempestade, ainda sem recuperar da Kristin, com populações privadas de eletricidade e a precisar de ajuda, após uma semana de chuva intensa e ventos fortes que causaram 10 mortes e deixaram 68 concelhos em calamidade.

05 fevereiro – Inundações motivam retirada de pessoas de habitações, registando-se já 11 mortes.

Os Bombeiros Voluntários de Ovar resgatam 12 crianças e dois adultos de um autocarro inoperacional numa vala alagada no Carregal.

Mais de uma centena de coberturas provisórias nas habitações do concelho de Ansião voaram devido ao mau tempo provocado pela depressão Leonardo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, é talvez a situação de cheias mais grave do país.

A Proteção Civil ativa o alerta vermelho para a bacia do Tejo, devido à subida abrupta do caudal, provocada pelas descargas das barragens, o que coloca em risco zonas ribeirinhas e impõe medidas preventivas no distrito de Santarém.

A Barragem do Alqueva aumenta para 3.300 metros cúbicos por segundo (m3/s) as descargas de água, devido à “persistência de caudais afluentes elevados” provocados pelas chuvas intensas.

A Câmara de Alcácer do Sal adia para dia 15 as eleições presidenciais, por não estarem reunidas as condições de segurança necessárias para o ato eleitoral decorrer no domingo.

Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, segue o exemplo, assim como o município da Golegã (Santarém).

Quarenta e dois idosos são retirados de um lar na freguesia de Alcobertas (Rio Maior) e realojados noutros equipamentos, devido ao risco de derrocada do imóvel, localizado num encosta afetada pelo mau tempo.

Governo volta a prolongar situação de calamidade até 15 de fevereiro.

O Conselho de Ministros aprova um regime excecional e experimental para acelerar a reparação urgente e reconstrução de casas, sem controlo administrativo prévio.

Mais de 130 pessoas afetadas pelas cheias, devido à passagem das depressões Kristin e Leonardo, são resgatadas pela Marinha em diversas regiões.

O Governo pede a ativação da reserva agrícola da UE após perdas estimadas em 500 milhões de euros.

O primeiro-ministro estima os prejuízos causados pelo mau tempo em mais de 4.000 milhões de euros e assegura que o Governo vai recorrer a “todos os instrumentos financeiros” possíveis.

07 fevereiro - O mau tempo obriga a deslocar 1.163 pessoas, todas realojadas. A Proteção Civil admite como “bastante elevada” a probabilidade de o número aumentar devido aos caudais dos rios, sobretudo na Lezíria do Tejo e Sado.

Um bombeiro, pertencente à corporação de Campo Maior, no distrito de Portalegre, morre no decorrer de uma operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância.

A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, diz que a arriba junto a três edifícios em S. João da Caparica, de onde foram retiradas 35 pessoas, “está ensopada” e a formar, “espécie de cascata”.

08 fevereiro - O Governo coloca 48 concelhos de Portugal continental em situação de contingência até ao dia 15 devido à ocorrência ou risco elevado de cheias e inundações.

09 fevereiro - Um homem morre e outro fica ferido num acidente de trabalho, em Leiria, durante a reparação de estruturas elétricas para a E-Redes.

Cerca de 1.200 pessoas de várias regiões de Portugal continental encontram-se deslocadas das suas habitações como “medida preventiva” devido aos efeitos do mau tempo, sobretudo inundações.

10 fevereiro - Os municípios de Soure e de Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa, face ao risco de inundações nas zonas ribeirinhas do Mondego, em especial na margem esquerda.

Demite-se a ministra da Administração Interna.

11 fevereiro

O trânsito na Autoestrada 1 (A1) foi cortado entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul, em ambos os sentidos, devido ao rebentamento de um dique no rio Mondego.