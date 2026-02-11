Mau Tempo: Primeiro-ministro admite novas ruturas no dique junto a Coimbra

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu hoje novas ruturas no dique nas margens do rio Mondego, junto Coimbra, e pediu aos cidadãos comportamentos responsáveis e respeito pelas instruções das autoridades.

Numa conferência de imprensa na Proteção Civil de Coimbra, onde hoje um dique rebentou na margem direita do rio Mondego, nos Casais, junto ao viaduto da autoestrada 1 (A1), Luís Montenegro destacou que novas ruturas poderão ocorrer e ser prejudiciais para populações nos perímetros mais expostos a estas cheias.

Todos os cidadãos devem respeitar as instruções dos elementos das autoridades, nomeadamente se lhes for pedido que abandonem as suas habitações, disse.

“Temos ainda pela frente horas de precipitação intensa”, salientou o governante.

Montenegro destacou que na quinta-feira pode haver um desagravamento da chuva, “mas isso não vai diminuir a necessidade de vigilância”, uma vez que na noite de quinta para sexta-feira está prevista novamente precipitação forte “que pode afetar o dique no Mondego.

O primeiro-ministro saudou a atitude preventiva das autoridades e autarcas e afirmou que “todo o dispositivo que o Estado tem está no terreno”.