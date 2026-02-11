Bombeiros e Polícia Florestal procuram turistas perdidos nas serras de São Vicente

A Polícia Florestal e os Bombeiros estão a realizar uma operação de busca e resgate no percurso do Pináculo e Folhadal, em São Vicente, desde as 18h30 desta tarde.

Segundo apurou o JM, dois turistas ficaram retidos numa zona de difícil acesso, sem conseguirem regressar ao trilho, tendo pedido auxílio através do 112. Fonte da Proteção Civil confirmou que as equipas de socorro foram mobilizadas de imediato após o alerta e permanecem no terreno a desenvolver diligências para localizar e resgatar as vítimas.

Ao que tudo indica, os turistas terão iniciado o percurso na zona da Encumeada, onde começa o trajeto de cerca de 17 quilómetros, conhecido pela diversidade paisagística, passando pelo Lombo do Mouro, Pináculo, Levada do Norte e Levada da Serra. Presume-se que se tenham desviado do percurso sinalizado, acabando por ficar numa área de onde não conseguem sair. As operações decorrem no terreno.