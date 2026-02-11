Novo investimento hoteleiro reforça reabilitação urbana

A cidade do Funchal conta com mais uma unidade hoteleira de 5 estrelas. O The Editory Collection Hotel Ocean Way, considerado um novo investimento, reforça a qualidade da oferta turística e acrescenta valor à cidade.
Recordando a visita realizada no dia anterior a outra unidade do grupo, Jorge Carvalho referiu que foi possível confirmar “um novo conceito, um oásis de tranquilidade no coração da cidade”. Agora, com a abertura do “Ocean Way”, sublinhou que se trata de “um novo destino da ilha, marcado pelo ritmo das marés”.
Para o edil, esse ritmo é essencial ao desenvolvimento urbano e económico. “É através desse bom ritmo que desenvolvemos a cidade e criamos condições para que toda a comunidade possa usufruir do progresso alcançado”, frisou.
O presidente da autarquia manifestou gratidão pelo investimento realizado, destacando a reabilitação do espaço. “Estamos gratos por este novo investimento, porque se reabriu, se recuperou e se acrescentou valor à cidade”, afirmou.
Sublinhando a importância do património e da qualidade dos equipamentos urbanos, Jorge Carvalho defendeu que “as cidades valem pelo que oferecem a quem cá vive, a quem cá trabalha e também a quem nos visita”. Num território cuja base económica assenta no turismo, considerou fundamental garantir conforto, qualidade e diferenciação na oferta.
Da parte do município, deixou uma mensagem clara de disponibilidade institucional aos investidores. “Sempre que entenderem que podemos ser úteis, contem connosco.” O objetivo, acrescentou, é “criar condições para almejar uma cidade cada vez melhor”.
O autarca reiterou a ambição de um Funchal cosmopolita e atrativo para visitantes, mas igualmente preparado para responder às necessidades de quem aqui desenvolve a sua atividade profissional e económica.
