Marítimo distribuiu sorrisos no Hospital João de Almada

Assinala-se esta quarta-feira, 11 de fevereiro, o Dia Mundial do Doente. Neste sentido, o Club Sport Marítimo, através da Fundação Marítimo Centenário, promoveu uma visita ao Hospital Dr. João de Almada, na freguesia do Monte.

Marcaram presença nesta ação solidária os futebolistas Rodrigo Andrade e Enrique Peña Zauner, Kauê Oliveira e Bárbara Santos, o treinador Renato Castro e ainda o andebolista Luciano Silva.

Esta foi a primeira visita de um clube desportivo àquela instituição.

Leia a nota do Marítimo:

“Esta iniciativa enquadra-se no propósito de levar o Marítimo ao encontro da sociedade madeirense, mas também de aproximar a sociedade ao clube, numa relação de proximidade que se pretende contínua. O Marítimo acredita que, através de práticas inclusivas, o desporto pode assumir um papel ativo enquanto motor de mudança, contribuindo para a capacitação das pessoas e para a construção de uma sociedade mais inclusiva.

A data convida à reflexão sobre a importância de cuidar de quem enfrenta desafios diários, garantindo que todas as suas necessidades e direitos são respeitados, bem como de valorizar todos aqueles que dedicam o seu tempo a cuidar do próximo.

Nesse sentido, na tarde desta quarta-feira, uma comitiva verde-rubra visitou o Hospital João de Almada, proporcionando momentos de proximidade, partilha e alegria aos utentes. A ação contou com a presença de representantes de equipas verde-rubras: equipa A, Rodrigo Andrade e Peña Zauner; Kauê Oliveira, da equipa sub-23; Bárbara Santos e Renato Castro, da equipa feminina e Luciano Silva, do andebol.

A iniciativa incluiu a distribuição de autógrafos, sorrisos e palavras de conforto, bem como a partilha e escuta de histórias de vida, criando memórias especiais para todos os envolvidos. Foram também oferecidos convites aos funcionários da instituição para assistir ao jogo entre o CS Marítimo e o Sporting CP B, como forma de agradecimento pela dedicação demonstrada aos utentes.

O Club Sport Marítimo reafirma, assim, a sua convicção de que o futebol é um espaço de todos e para todos.”