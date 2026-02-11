Sonae vai abrir mais dois hotéis no Funchal (com fotos)

A Sonae vai abrir mais dois hotéis no Funchal, anunciou o CEO Gonçalo Bernades, esta tarde, na inauguração da nova unidade hoteleira ‘The Editory Collection Hotel Ocean Way’, o antigo Hotel da Ajuda, na Rua do Vale da Ajuda, no Funchal.
A unidade hoteleira conta com 98 quartos, dois restaurantes, SPA e três piscinas e, como referido, resulta da reabilitação de um edifício onde funcionara um hotel e que se encontrava encerrado há anos.
A operar desde 2021 sob a marca The Editory Collection Hotels, está em Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Lagos (Algarve) e Funchal.
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presente na inauguração, voltou a fazer referência aos bons investimentos na Madeira e voltou a salientar a descida da divida da RAM, já “inferior a toda a União Europeia”.
“A dívida é 60% do PIB, e nenhum dos experts matéria vem falar sobre isso. Antes era um problema, agora, que é inferior à do País, não falam de nada”, afirmou.
Albuquerque elogiou a Sonae por mais um investimento na Madeira, lançando um desafio de “mudar a sede da Sonae” para a Madeira. O hotel fica num edifício que foi alvo de uma total remodelação antes de começar a receber os clientes.
A SC Investments, grupo detido pela Efanor, “holding” da família Azevedo (Sonae), tem assim duas unidade hoteleira na Madeira, uma unidade de cinco estrelas com vista atlântica e “entre o sol e o mar”.
