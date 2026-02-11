MADEIRA Meteorologia
Albuquerque destaca crescimento económico e redução fiscal na inauguração do “Ocean Way”

    Miguel Albuquerque voltou a falar num “dos melhores momentos económicos de sempre”. JOANA SOUSA
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
11 Fevereiro 2026
19:10

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou esta semana, na inauguração do The Editory Collection Hotel Ocean Way, no Funchal, que a Madeira atravessa “um dos melhores momentos económicos de sempre”, sublinhando que os resultados alcançados são fruto de “orientações políticas consistentes”.

Na segunda inauguração de uma unidade hoteleira em dois dias na cidade do Funchal, o governante salientou que o crescimento registado na última década resulta do empenho dos empresários, trabalhadores e famílias, mas também de uma estratégia política orientada para a estabilidade e credibilidade financeira.

Concluindo, o presidente do Governo considerou que os resultados económicos alcançados são “um sucesso coletivo”, resultado do trabalho conjunto do Governo, das empresas e das famílias, defendendo a continuidade da atual estratégia para garantir estabilidade e desenvolvimento sustentado na Região.

