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Ministério Público confirma buscas na Madeira em dois inquéritos distintos

    Ministério Público confirma buscas na Madeira em dois inquéritos distintos
    Investigação decorre no DIAP Madeira JOANA SOUSA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
19 Março 2026
15:15
MP avança que “não foram constituídos arguidos nem efetuadas detenções”.

O Ministério Público (MP) confirmou esta quinta-feira ao JM a realização de buscas efetuadas na terça e quarta-feira na Madeira, nomeadamente nas instalações do Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT) e da Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC). Em resposta ao JM, o MP esclareceu que “se confirma apenas a realização de buscas no âmbito de dois inquéritos distintos que correm termos no DIAP da Madeira”.

O MP adiantou ainda que, “em ambos os inquéritos, não foram constituídos arguidos nem efetuadas detenções”, acrescentando que os processos se encontram “sujeitos a segredo de justiça”, sem mais detalhes divulgados até ao momento.

Recorde-se que, durante aqueles dois dias, inspetores da Polícia Judiciária estiveram nas referidas entidades a realizar diligências de investigação. Sabe-se agora que as ações estão relacionadas com processos autónomos, sem qualquer ligação entre si, contrariando eventuais interpretações iniciais sobre uma possível conexão.

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