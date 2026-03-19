Ministério Público confirma buscas na Madeira em dois inquéritos distintos

MP avança que “não foram constituídos arguidos nem efetuadas detenções”.

O Ministério Público (MP) confirmou esta quinta-feira ao JM a realização de buscas efetuadas na terça e quarta-feira na Madeira, nomeadamente nas instalações do Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT) e da Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC). Em resposta ao JM, o MP esclareceu que “se confirma apenas a realização de buscas no âmbito de dois inquéritos distintos que correm termos no DIAP da Madeira”.

O MP adiantou ainda que, “em ambos os inquéritos, não foram constituídos arguidos nem efetuadas detenções”, acrescentando que os processos se encontram “sujeitos a segredo de justiça”, sem mais detalhes divulgados até ao momento.

Recorde-se que, durante aqueles dois dias, inspetores da Polícia Judiciária estiveram nas referidas entidades a realizar diligências de investigação. Sabe-se agora que as ações estão relacionadas com processos autónomos, sem qualquer ligação entre si, contrariando eventuais interpretações iniciais sobre uma possível conexão.