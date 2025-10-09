MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Jovem ferido após queda no Montado do Pereiro

    Jovem ferido após queda no Montado do Pereiro
    Entrada para o Parque Florestal do Montado do Pereiro. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
09 Outubro 2025
16:45
Comentários

Um jovem ficou ferido ao início da tarde desta quinta-feira no Montado do Pereiro, no concelho do Funchal, após sofrer uma queda no Parque Florestal.

Segundo apurou o JM junto de uma fonte do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), o rapaz sofreu ferimentos numa perna, tendo o alerta sido dado para o número 112. Foi assistido no local por uma equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e, posteriormente, transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgências.

De acordo com informações recolhidas pelo jornal, a vítima encontrava-se a ser observada no serviço de Ortopedia, de modo a avaliar a gravidade do ferimento na perna.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas