Jovem ferido após queda no Montado do Pereiro

Um jovem ficou ferido ao início da tarde desta quinta-feira no Montado do Pereiro, no concelho do Funchal, após sofrer uma queda no Parque Florestal.

Segundo apurou o JM junto de uma fonte do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), o rapaz sofreu ferimentos numa perna, tendo o alerta sido dado para o número 112. Foi assistido no local por uma equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e, posteriormente, transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgências.

De acordo com informações recolhidas pelo jornal, a vítima encontrava-se a ser observada no serviço de Ortopedia, de modo a avaliar a gravidade do ferimento na perna.