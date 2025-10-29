Incêndio em viatura bloqueia parcialmente a Via Expresso

A Via Expresso da Camacha ficou parcialmente bloqueada, ao início da tarde desta quarta-feira, devido a um incêndio numa viatura. Segundo apurou o JM, o fogo teve origem no motor do automóvel.

O condutor, ao aperceber-se das chamas, imobilizou o veículo e, com recurso ao extintor que transportava, conseguiu extinguir o fogo antes da chegada dos bombeiros.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram acionados para o local e montaram uma operação de resposta, mobilizando dez elementos, apoiados por uma viatura pesada de combate a incêndios, um veículo tanque e uma ambulância, por precaução. Felizmente, não houve necessidade de assistência pré-hospitalar.

O incêndio provocou um derrame de óleo nas duas faixas de rodagem, obrigando ao encerramento temporário da via para operações de limpeza. A circulação automóvel foi retomada apenas após a conclusão desses trabalhos.

A Polícia de Segurança Pública esteve presente no local e tomou conta da ocorrência.