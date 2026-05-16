Homem hospitalizado após atropelamento entre duas viaturas

Um indivíduo sofreu vários traumatismos depois de ter ficado “preso” entre duas viaturas na Rua Nova da Levada, no Funchal. A PSP investiga o acidente.

Um homem de 60 anos foi hospitalizado, ao início da tarde deste sábado, no serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de um acidente rodoviário ocorrido na Rua Nova da Levada. Segundo apurou o JM, a vítima terá sido atingida por duas viaturas, ficando “presa” entre ambas, o que provocou ferimentos nos membros inferiores e num dos braços. O homem apresentava vários traumatismos nas pernas e num braço, resultantes do impacto e da compressão entre os veículos.

Para o local foram mobilizados meios de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa, que prestaram assistência à vítima, bem como uma patrulha da Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública (PSP). De acordo com fonte policial, o acidente ocorreu após as 12h30 deste sábado e foi classificado como um atropelamento entre duas viaturas, uma situação considerada pouco comum pelas autoridades.

Após receber assistência no local e ser devidamente imobilizado, o homem foi transportado de ambulância para o hospital, onde permaneceu em observação no serviço de urgência. A PSP está a investigar as circunstâncias do acidente.