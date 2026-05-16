I Liga: Três novidades no onze do Nacional

O Nacional recebe esta tarde, pelas 18h00, o Vitória de Guimarães, em partida da 34.ª e última jornada da II Liga.

Face ao jogo da última ronda, nos Açores, o treinador alvinegro Tiago Margarido promove três alterações no onze titular.



Alan Nuñez, Zé Vítor e Chiheb Laabidi vão jogar de início, em detrimento de João Aurélio, Francisco Gonçalves e Daniel Júnior.

Onze do Nacional: Kaique Pereira; Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vítor e José Gomes: Chiheb Laabidi, Filipe Soares e Matheus Dias; Paulinho Bóia, Chucho Ramírez e Witi Quembo.

No banco de suplentes alvinegro: Kevyn Vinícius, David Filipe, Francisco Gonçalves, Daniel Júnior, Martim Gustavo Watts, André Sousa, Pablo Rua, Lucas João e Gabriel Veron.

Onze do V. Guimarães: Charles, Miguel Maga, Abascal, Balieiro, Francisco Dias, Samu Silva, Gonçalo Nogueira, Ricardo Rocha, Gustavo Silva, Telmo Arcanjo e Oumar Camara.

No banco de suplentes minhoto: Castillo, Strata, Rivas, João Mendes, Zeega, Miguel Nogueira, Opara e Saviolo.

O Nacional ocupa o 14.º lugar, com 31 pontos, e em caso de somar um ponto esta tarde garante desde logo a permanência. Já o Vitória de Guimarães segue no 8.º lugar, com 42 pontos.