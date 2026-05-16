Turistas resgatados após ficarem encurralados nas serras de Machico

Os Bombeiros Municipais de Machico e a Polícia Florestal foram mobilizados ao inicio desta tarde para prestar assistência a uma turista que se perdeu enquanto percorria uma zona de difícil acesso abaixo da Boca do Risco, no concelho de Machico. A mulher, que pertencia a um grupo de turistas, acabou por ficar encurralada num local de acesso complicado, sem conseguir sair pelos próprios meios, o que levou a acionar os meios de socorro através do 112.
Segundo apurou o JM, a operação de resgate decorre numa área situada entre dois picos, numa zona de terreno acidentado e de difícil progressão. Inicialmente, também um dos elementos do grupo recusou ajuda, garantindo que conseguiria abandonar o local sozinho. Contudo, acabou também por solicitar auxílio aos bombeiros depois de ficar igualmente encurralado, praticamente no mesmo local.
Ao JM, o comandante dos Bombeiros Municipais de Machico, João Lima, confirmou que a equipa de resgate está há mais de uma hora junto da turista e explicou que a principal dificuldade da operação passa pela abertura de caminho até à estrada. “Trata-se de uma zona de difícil acesso, onde só desbravando caminho é possível sair”, referiu. De acordo com o responsável, estão duas pessoas a ser assistidas no local, ambas sem ferimentos. João Lima adiantou ainda que a operação poderá prolongar-se por mais algum tempo, devido às dificuldades do terreno e à complexidade do resgate.
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