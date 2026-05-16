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Turistas resgatados após ficarem encurralados nas serras de Machico

    Turistas resgatados após ficarem encurralados nas serras de Machico
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
16 Maio 2026
17:29
Bombeiros Municipais de Machico e Polícia Florestal estão numa operação de resgate de dois turistas que ficaram encurralados numa zona de difícil acesso abaixo da Boca do Risco. Operação decorre há várias horas.

Os Bombeiros Municipais de Machico e a Polícia Florestal foram mobilizados ao inicio desta tarde para prestar assistência a uma turista que se perdeu enquanto percorria uma zona de difícil acesso abaixo da Boca do Risco, no concelho de Machico. A mulher, que pertencia a um grupo de turistas, acabou por ficar encurralada num local de acesso complicado, sem conseguir sair pelos próprios meios, o que levou a acionar os meios de socorro através do 112.

Segundo apurou o JM, a operação de resgate decorre numa área situada entre dois picos, numa zona de terreno acidentado e de difícil progressão. Inicialmente, também um dos elementos do grupo recusou ajuda, garantindo que conseguiria abandonar o local sozinho. Contudo, acabou também por solicitar auxílio aos bombeiros depois de ficar igualmente encurralado, praticamente no mesmo local.

Ao JM, o comandante dos Bombeiros Municipais de Machico, João Lima, confirmou que a equipa de resgate está há mais de uma hora junto da turista e explicou que a principal dificuldade da operação passa pela abertura de caminho até à estrada. “Trata-se de uma zona de difícil acesso, onde só desbravando caminho é possível sair”, referiu. De acordo com o responsável, estão duas pessoas a ser assistidas no local, ambas sem ferimentos. João Lima adiantou ainda que a operação poderá prolongar-se por mais algum tempo, devido às dificuldades do terreno e à complexidade do resgate.

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