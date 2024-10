EMIR realizou 368 intervenções no Porto Santo, o dobro do ano passado

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), destacada no Porto Santo, realizou, entre janeiro e agosto do ano corrente, 368 intervenções, mais do dobro do ano passado, em que, no mesmo hiato temporal, foram assinaladas 153.

”Esta atividade crescente, que foi uniforme nos géneros feminino e masculino, deveu-se, não só, ao aumento do número de utentes, que passou de 109 para 260, como também, à necessidade de mais intervenções nos mesmos doentes, fruto da sua permanência na ilha em seguimento pela EMIR e que, de outra forma, teriam sido transferidos”, refere o Serviço Regional de Proteção Civil, em comunicado.

Quanto à idade média dos utentes diminuiu de 64 anos em 2023 para 58 anos em 2024.

Já as ativações pelo Centro de Saúde do Porto Santo quase triplicaram, passando de 137 para 296, verificando-se, também, um ligeiro aumento nas ativações pelo CIC-CROS e pelos Bombeiros Voluntários de Porto Santo. Segundo o serviço, as intervenções registaram aumentos em todas as áreas: médica (de 60 para 153), cirúrgica (de 31 para 59) e trauma (de 13 para 48).

”Outro aspeto relevante é o facto de as transferências aeromédicas, por representarem as mais exigentes a nível de preparação das equipas de transporte, dado estarem entregues a si próprias durante o voo, terem passado a ser totalmente garantidas pela EMIR, como equipas mais diferenciadas no suporte ao doente crítico. O maior afluxo de doentes a necessitar de cuidados diferenciados aumenta a probabilidade de haver necessidade de serem observados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, devido à limitada disponibilidade de recursos locais. É de realçar que, neste período em análise, houve uma diminuição significativa das transferências aeromédicas da ilha do Porto Santo para a ilha da Madeira, embora com aumento do número de doentes transferidos, o que significa que em muitas viagens o avião transportou mais de um doente, traduzindo numa mais eficiente gestão deste tipo de mobilidade”, acrescenta o serviço regional.

Mais recorda a entidade que “tendo iniciado em 2015, a equipa da EMIR, integrada no Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) do Serviço Regional de Proteção Civil, foi progressivamente alargando a sua permanência na ilha do Porto Santo e, desde janeiro de 2023, tem garantido apoio à população, residente e visitante, de forma contínua, 24 horas por dia e 365 dias por ano, em plena articulação com as entidades locais”.