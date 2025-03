Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram acionados, esta manhã, pelas 06h50, para um foco de incêndio na casa do lixo do bloco de apartamentos Colinas Park II, no sítio das Preces.

Para o local foi mobilizada uma viatura pesada de combate a incêndios, bem como três elementos da corporação. Aquando da chegada da equipa, as chamas já se encontravam praticamente extintas, tendo a mesma procedido ao rescaldo.

Desta ocorrência não resultaram feridos nem danos maiores, tendo apenas ficado totalmente danificado um caixote do lixo e outro parcialmente.