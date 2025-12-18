Brasil eliminou a transmissão do VIH de mãe para filho

O Brasil eliminou a transmissão vertical (de mãe para filho) do VIH, um feito validado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que hoje divulgou este marco histórico.
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que “eliminar a transmissão vertical do VIH é um grande feito em saúde pública para qualquer país, especialmente para um país tão grande e complexo como o Brasil”.
“O Brasil demonstrou que, com um compromisso político contínuo e um acesso equitativo a serviços de saúde de qualidade, todos os países podem garantir que todas as crianças nascem livres de VIH e que todas as mães recebem os cuidados que merecem”.
O Brasil tornou-se assim o país mais populoso das Américas a atingir este marco histórico.
De acordo com o comunicado da OMS, esta conquista reflete o compromisso de longa data do Brasil com o acesso universal e gratuito aos serviços de saúde através do Sistema Único de Saúde (SUS), ancorado num sistema robusto de cuidados de saúde primários e no respeito pelos direitos humanos.
O marco foi celebrado durante uma cerimónia em Brasília, com a presença do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Jarbas Barbosa, e representantes do ONUSIDA.
“Estou muito feliz por o Brasil ter acabado de ser certificado pela OMS/OPAS por eliminar a transmissão vertical – o primeiro país com mais de 100 milhões de habitantes a alcançar este feito”, afirmou Winnie Byanyima, diretora executiva da ONUSIDA.
E prosseguiu: “Conseguiram isso fazendo o que sabemos que funciona, dando prioridade aos cuidados de saúde universais, combatendo os determinantes sociais que impulsionam a epidemia, protegendo os direitos humanos e até – quando necessário –, quebrando monopólios para garantir o acesso aos medicamentos”.
Segundo a OMS, o Brasil cumpriu todos os critérios para a validação da EMTCT (Prevenção da Transmissão Vertical do VIH), incluindo a redução da transmissão vertical do VIH para menos de 2% e a obtenção de uma cobertura superior a 95% para cuidados pré-natais, testes de rotina para o VIH e tratamento atempado para grávidas que vivem com VIH.
Além de atingir as metas da validação, o Brasil demonstrou a prestação de serviços de qualidade às mães e aos seus bebés, sistemas de dados e laboratórios robustos e um forte compromisso com os direitos humanos, a igualdade de género e o envolvimento comunitário, indica-se no comunicado.
Segundo a OMS, na última década (2015-2024) foram evitadas mais de 50.000 infeções pediátricas por VIH nas Américas, como resultado da iniciativa para eliminar a transmissão vertical do VIH.
A vida no campo sempre foi difícil. Trabalhar na terra, para além da tremenda exigência física, obriga a muito engenho.
Como sabemos a nossa orografia...
O Natal é frequentemente apresentado como tempo de encontro. De mesas cheias. De vozes cruzadas. Mas, paradoxalmente, é também uma das épocas em que a...
Este mês, tive oportunidade de participar no X Encontro de Voluntários da RAM, a moderar o painel “Voluntariado Juvenil”.
Esta iniciativa foi dinamizada...
Há uma dor estranha, quase impossível de explicar, que nasce quando alguém que amamos continua aqui... mas, aos poucos, deixa de estar. Não há funerais,...
No passado mês de Novembro, foi promulgada e publicada a Lei nº. 67/2025, de 24 de Novembro, que visa proteger a propriedade, seja ela privada ou do Estado....
Os preços de construção por metro quadrado na Madeira continuam a atingir valores que sugerem uma ambição cultural refletindo (um) crescimento económico....
O Natal na Madeira sempre foi mais do que luzes e celebração — é um período em que a Região se coloca sob os olhos do mundo. A vinda de visitantes internacionais...
O Natal na Madeira tem uma relação profunda e quase íntima com a floresta. Esta, está presente na paisagem que envolve as casas, nos caminhos percorridos...
A quadra natalícia representa um momento de união com a família e amigos. Talvez por essa mesma razão, é também uma das ocasiões em que muitos de nós se...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
No dia 10 de dezembro, celebrou-se mais um Dia Internacional dos Direitos Humanos. Neste mesmo dia, uma rádio francesa entrevistou muito oportunamente...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Hoje fazemos quase tudo online. Resolvemos tarefas de trabalho, conversamos com pessoas queridas, acompanhamos notícias e aprendemos coisas novas. As mensagens em aplicativos já substituíram...
FC Porto, vencedor de 20 edições da Taça de Portugal em futebol, qualificou-se hoje para os quartos de final da edição 2025/26, nos quais vai receber...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, instou hoje a Ucrânia a “agir rapidamente” nas negociações sobre um plano para pôr fim ao conflito com a Rússia,...
O Sporting, detentor do título, venceu hoje o Santa Clara por 3-2, após prolongamento, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, depois...
Foram dois os motivos que levaram a coligação Mais Santa Cruz a votar contra o orçamento municipal apresentado hoje e que foi aprovado apenas com os votos...
A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou o novo Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo.
O documento, aprovado hoje em reunião pública descentralizada,...
A assinatura do acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul) vai ser adiada para janeiro, confirmou hoje fonte europeia à Lusa....
O grupo parlamentar do PSD visitou hoje o novo Complexo Social da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, uma infraestrutura que traduz de forma inequívoca...
O candidato a Presidente da República Luís Marques Mendes disse hoje querer ser o “Presidente das Autonomias” e mostrou-se a favor do aprofundamento da...
Uma romagem vai animar a Missa do Parto, domingo, a partir das 5h45, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova).
A celebração será presidida pelo...
O presidente do Brasil vai transmitir à cimeira do Mercosul, no sábado, um pedido da primeira-ministra italiana para adiar a assinatura do acordo de comércio...