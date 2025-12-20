Seu marido José Manuel Mendes Mendonça, filhos, noras, netas, irmãos, irmãs, sobrinhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Leocádia Vieira Barcelos Mendonça, natural do Porto da Cruz e residente no Lar São Francisco, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 20 de dezembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação em jazigo, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, segunda-feira, dia 22 de dezembro, na Paróquia da Sagrada Família, Funchal, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 20 de dezembro de 2025