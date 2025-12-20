MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

20-12-2025
Maria Leocádia Vieira Barcelos Mendonça
Maria Leocádia Vieira Barcelos Mendonça
Faleceu
  • Freguesia| São Martinho

Seu marido José Manuel Mendes Mendonça, filhos, noras, netas, irmãos, irmãs, sobrinhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Leocádia Vieira Barcelos Mendonça, natural do Porto da Cruz e residente no Lar São Francisco, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 20 de dezembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação em jazigo, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, segunda-feira, dia 22 de dezembro, na Paróquia da Sagrada Família, Funchal, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 20 de dezembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Cândida Carvalho
Coordenadora do Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira

Luto em vida
18/12/2025 08:00

Há uma dor estranha, quase impossível de explicar, que nasce quando alguém que amamos continua aqui... mas, aos poucos, deixa de estar. Não há funerais,...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual o valor que gastou ou tenciona gastar em prendas este Natal?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas