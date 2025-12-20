Maria Florinda Nóbrega dos Santos

Seu marido, Fernão Gonçalves, suas filhas: Liliana Gonçalves e Mara Gonçalves; genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi no sítio da Quinta, freguesia do Caniço.

O funeral realiza-se hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 12h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

Renova um especial agradecimento a todos os profissionais de saúde e operacionais do Serviço de Neutropenia do H. Dr. Nélio Mendonça, na qual evidenciaram uma excelência profissional, patenteada pelo carinho e humanismo demonstrado nos cuidados tidos para com a Sra. Florinda, ficado aqui registado pela família a dedicação que sempre manifestaram.

Obrigado.

A missa do 7.º dia será celebrada na próxima terça-feira, dia 23 de dezembro, pelas 20h00, na Igreja Matriz do Caniço.

A família agradece, antecipadamente, a todos os que participarem nesta celebração.

Caniço, 20 de dezembro de 2025