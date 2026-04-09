Maria Aida Menezes Natividade Silva Livramento ‘Micas’

Seu marido Hamilton José Câmara Leme Livramento, filhos, nora, irmã, cunhado, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Aida Menezes Natividade Silva Livramento, natural de São Roque e residente em São Pedro, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, quinta-feira, dia 09 de abril.

O corpo estará em câmara ardente entre as 12:30h e as 13:00h, na capela do cemitério de São Martinho Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, segunda-feira, dia 13 de abril, na Paroquia da Sagrada Família, Funchal, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 9 de abril de 2026