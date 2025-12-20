Luíz Albino André de Freitas

Sua família, a Direção e os Irmãos da Ordem Hospitaleira São João de Deus, colaboradores e utentes da Casa de Saúde São João de Deus, amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo, que foi residente ao Caminho do Trapiche, freguesia de Santo António, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, sábado, 20/12/2025, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia sábado, 27/12/2025, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece muito reconhecidamente a toda a equipa da Unidade São João de Deus da Casa de Saúde São João de Deus, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Câmara de Lobos, 20 de dezembro de 2025