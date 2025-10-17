MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

17-10-2025
José Vítor de Sousa Aveiro
José Vítor de Sousa Aveiro
Faleceu
  • Freguesia| São Roque

Sua mãe, irmãos, cunhadas e sobrinhos, sua esposa, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Impasse 2 da Ribeirinha, São Roque, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 17/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá uma cerimónia fúnebre pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 17 de outubro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Desilusão
14/10/2025 08:00

Os dias que correm são estranhos, há algo neles que rejeitamos profundamente! O padrão social é obviamente dinâmico, e esse dinamismo é sinal de evolução...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas