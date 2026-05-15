João Pedro Ribeiro

Sua esposa, Virgínia Maria da Silva dos Santos Abreu Ribeiro; seus filhos, Rubina Ribeiro e filho; Márcio Ribeiro; Marlene Ribeiro e filho; Marisela Ribeiro e filho, irmãs, irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo, residente que foi à freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje com celebração de missa de corpo presente pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, seguindo após a cerimónia para inumação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima terça-feira, dia 19.05.2026, pelas 20:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Rita no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Funchal, 15 de maio de 2026.