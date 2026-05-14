Festival Aqui Acolá arrancou ao som de histórias, fado e música tradicional (com fotos)

Arrancou esta quinta-feira a 10.° edição do Festival Aqui Acolá, na Ponta do Sol.

Tal como noticiou, esta tarde, o JM, aquele que é um dos maiores eventos da zona oeste abriu com a palestra ‘Histórias de Vida’, ministrada pelo professor Inácio Silva, que foi homenageado com a atribuição do seu nome ao auditório do Centro Cultural John dos Passos.

Depois de um dia marcado pela arte e tradição, com a abertura de exposições, festas e lançamento de balões, a vila deu palco a dois concertos, proporcionados pelos D’ Repente e pela fadista madeirense Sofia Ferreira.

Recorde-se que o certame decorre até domingo, dia 17, com um programa recheado de atividades para miúdos e graúdos.

Confira as fotos do festival na fotogaleria acima.