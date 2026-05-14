Mais de uma dezena de entidades debatem impacto do voluntariado

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude participou, esta quinta-feira, no Funchal, no encontro da Rede para a Economia Social e Solidária (RESS), iniciativa que reuniu mais de uma dezena de entidades ligadas à economia social e solidária.

Durante o encontro subordinado ao tema ‘O Impacto do Voluntariado na Economia Social’, Paula Margarido destacou o papel “absolutamente decisivo” da economia social e solidária na promoção da coesão social e da inclusão.

“Importa dizê-lo com clareza: muito deste trabalho simplesmente não seria possível sem os voluntários. Há instituições, projetos, iniciativas comunitárias e respostas sociais que sobrevivem, crescem e transformam vidas graças à disponibilidade de pessoas que oferecem tempo, competências, escuta, cuidado e presença aos outros”, sublinhou a governante.

A titular da pasta da Inclusão salientou ainda que o impacto do voluntariado se traduz na Formação, Diferenciação, Entrega e Compromisso (FDEC), “valores essenciais para uma intervenção social mais qualificada, humana e transformadora”.

“O voluntariado exige formação, consciência cultural, compromisso e um elevado sentido de responsabilidade. Não basta querer ajudar; é preciso saber ajudar”, reforçou Paula Margarido.

A Rede para a Economia Social e Solidária nasceu em fevereiro de 2023, por iniciativa da Associação de Investigação e Promoção da Economia Social (AIPES), tendo como missão aproximar organizações, partilhar conhecimento, evitar a duplicação de esforços e promover sinergias.

O encontro foi promovido pela Associação dos Leigos Voluntários Dehonianos (ALVD), em parceria com a Casa do Voluntário.

Durante a sessão intervieram igualmente o padre Adérito Barbosa, antigo diretor da Pastoral Juvenil, a presidente da Delegação da Madeira da ALVD, Lília Abreu, e a presidente da Casa do Voluntário, Helena Correia.

Antes das preleções Marisa Nóbrega, presidente da AIPES, abriu a ordem de trabalhos e Luísa Santos, mediadora da ALVD, desafiou os participantes a criarem uma frase alusiva ao voluntariado que será posteriormente integrada numa tela criativa.