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Confira os números do sorteio do Eurodreams

    Confira os números do sorteio do Eurodreams
Redação

Nacional
Data de publicação
14 Maio 2026
23:06

Aconteceu esta sexta-feira, 14 de maio, o sorteio 039/2026 do Eurodreams.

A chave vencedora é3, 7, 69, 21, 24, 27 (números) e 4 (número de sonho.

Em Portugal, 26 apostadores vão receber o 3.º prémio, de 224,29 euros.

O primeiro prémio (20.000 euros/mês durante 30 anos) e o segundo (2.000 euros/mês durante cinco anos) não foram atribuídos.

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