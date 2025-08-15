Sua esposa, filha, filhos, noras, genro, netas, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo João Paulino de Oliveira, natural do Porto Santo e residente que foi na freguesia de São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 15 de agosto.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14.00h na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família manifesta a sua gratidão a todos os profissionais do serviço de Hemato -Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em especial à Dr.ª Carolina Sales pelo seu profissionalismo e dedicação prestada ao seu familiar.

Igualmente, a família agradece a todos os médicos, enfermeiros, auxiliares e demais profissionais do Centro de Saúde de São Roque, pela forma Humana e profissional com que cuidaram do seu familiar

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 15 de agosto de 2025