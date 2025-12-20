MADEIRA Meteorologia
Agradecimento e Missa do 7.º dia

20-12-2025
João dos Santos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

A sua família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

Participam que amanhã, domingo, será celebrada missa de 7.º dia pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos, pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 20 de dezembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Cândida Carvalho
Coordenadora do Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira

Luto em vida
18/12/2025 08:00

Há uma dor estranha, quase impossível de explicar, que nasce quando alguém que amamos continua aqui... mas, aos poucos, deixa de estar. Não há funerais,...

