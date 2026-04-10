Seus filhos, noras, genro, netos e bisnetos, seus cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Aldeia, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 10/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quarta-feira, 15/04/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A Banda Recreio Camponês participa o falecimento do Sr. Germano Pinto de Oliveira, pai do Sr. João Higino e endereça as mais sentidas condolências a toda a família e amigos.

A Confraria de Santa Cecília lamenta e participa o falecimento do Sr. Germano Pinto de Oliveira, Irmão desta Confraria, e endereça sentidas condolências a toda a família.

Câmara de Lobos, 10 de abril de 2026