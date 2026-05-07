Filomena Gonçalves Rocha

Seus filhos, noras, netos, netas, bisnetas, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar, residente que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, freguesia de Câmara de Lobos e que o seu funeral se realiza, hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido Cemitério.

O corpo estará em câmara ardente a partir das 12:00 horas na referida capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 10, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de São Sebastião (Câmara de Lobos).

Funchal, 7 de maio de 2026