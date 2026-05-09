Celina da Silva

Suas irmãs, cunhada, sobrinhos, sobrinhas, primos, amigos, vizinhos, presentes e ausentes, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Vereda do Piquinho, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 09/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a Capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Terça-feira, 12/05/2026, pelas 20:00 horas, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Cabo Girão, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Quinta Grande, 9 de maio de 2026