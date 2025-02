Seu marido José Carlos Faria Milho, seus filhos, nora, neta, sogra, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi à freguesia de Santo António, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, no Funchal, seguindo após a cerimónia para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima quarta-feira, dia 05.03.2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Rui Milho, advogado, e esposa Teresa Milho, enfermeira, Ana Teresa Milho, advogada, e marido João Diogo Faria, médico, Rui Garcia Milho, jurista, Isabel Garcia Milho, advogada estagiária, vêm pelo presente participar aos seus familiares, amigos e clientes o falecimento da sua cunhada e tia Adelina Maria Caires de Sousa Milho, e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, no Funchal, seguindo após a cerimónia para inumação no mesmo.

Os colegas de trabalho da Esplanada O Verdinho cumprem o doloso dever de prestar a última homenagem à mãe de André Milho com os mais sentidos pêsames a toda a família.

Funchal, 27 de fevereiro de 2025