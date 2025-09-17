MADEIRA Meteorologia
Participação

17-09-2025
Adelaide Gonçalves Pita
Adelaide Gonçalves Pita
(Viúva de Manuel de Abreu) Faleceu com 85 anos
  • Freguesia| Jardim da Serra

Eterna saudade de seus filhos, filha, genro, netos, bisnetos, cunhada, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi ao Sítio do Luzeirão, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta quarta-feira, 17/09/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30, seguindo para jazigo no cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia em memória da Sra. Adelaide Gonçalves Pita será celebrada no póximo domingo, 21 de setembro de 2025, às 10:30, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

A família da Sra. Adelaide Gonçalves Pita agradece, de coração, às equipas do Lar Santa Clara, Hospital dos Marmeleiros, pelo cuidado, atenção e respeito demonstrados nos momentos difíceis.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 14:00, do Largo da Padaria Fátima, subindo pelo Caminho do Marco e da Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre. Após o término da cerimónia, o autocarro fará o percurso de regresso ao Largo da Padaria, local de onde partiu

Jardim da Serra, 17 de setembro de 2025

