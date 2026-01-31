Presidenciais: Cerca de 309 mil inscritos no voto antecipado, mais 90 mil do que na 1.ª volta

Cerca de 309 mil eleitores inscreveram-se para votar antecipadamente no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, mais 90 mil do que na primeira volta, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).
De acordo com dados provisórios enviados à Lusa, a administração eleitoral recebeu 308.501 inscrições de eleitores que pretendem exercer o voto de forma antecipada no dia 01 de fevereiro.
Dos inscritos, 300.839 referem-se a inscrições em Portugal continental, 3.951 na Região Autónoma da Madeira e 3.711 nos Açores.
Os distritos com maior número de inscritos são Lisboa (89.689), Porto (50.518), Setúbal (26.580), Braga (17.601), Aveiro (17.257), Faro (16.621), Coimbra (15.035), Santarém (12.242) e Leiria (11.663).
Na primeira volta, inscreveram-se para votar antecipadamente no dia 11 de janeiro 218.481 eleitores.
A votação antecipada em mobilidade no segundo sufrágio, em 01 de fevereiro, será possível para os eleitores recenseados em Portugal que se inscreveram para exercer o direito de voto neste dia.
As inscrições terminaram às 23:59 de quinta-feira passada, 29 de janeiro.
Os eleitores que forem às urnas no domingo devem dirigir-se à mesa de voto do município por si escolhido no momento da inscrição.
Há pelo menos uma mesa em cada município do continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, segundo informação do Portal do Eleitor.
Por causa dos efeitos da depressão Kristin, o local de voto antecipado em mobilidade foi alterado em seis municípios – Vieira do Minho, Alvaiázere, Leiria, Torres Vedras, Alcácere do Sal e Silves.
Numa nota publicada na sexta-feira no Portal do Eleitor, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) informa que a alteração foi decidida “por motivos de força maior”, a pedido das seis câmaras municipais.
No município de Vieira do Minho, no distrito de Braga, o novo local de voto será a sede da Junta de Freguesia de Vieira do Minho (Antiga Casa do Povo), segundo a informação divulgada no Portal do Eleitor.
Em Alvaiázere, no distrito de Leiria, a votação decorrerá desta vez no quartel dos bombeiros voluntários.
No município de Leiria, igualmente afetado pela depressão, o local de votação muda para a Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo.
Em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, será no Edifício da Câmara Municipal.
Em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, a votação decorrerá na sede da junta de freguesia de Alcácer do Sal (Santiago).
Em Silves, no distrito de Faro, o voto antecipado decorrerá no edifício das piscinas municipais.
Os eleitores devem dirigir-se à mesa de voto, apresentar o documento de identificação civil e indicar a freguesia de inscrição onde estão recenseados. Após a votação, é-lhes entregue o duplicado da vinheta de segurança que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.
Caso um eleitor inscrito para votar não consiga fazê-lo, pode exercer o seu direito de voto em 08 de fevereiro na assembleia ou secção de voto na qual se encontra recenseado.
Além dos 308.501 inscritos para votar a 01 de fevereiro, há 1.118 doentes internados e 3.777 presos que se inscreveram para votar antecipadamente na segunda volta. Neste caso, o ato eleitoral realiza-se entre 02 e 03 de fevereiro, cabendo ao Presidente da Câmara Municipal ou ao seu representante deslocar-se ao hospital ou ao estabelecimento prisional para recolher o voto.
A escolha do novo presidente da República na segunda volta será entre António José Seguro e André Ventura, os dois candidatos presidenciais mais votados na primeira volta, de 18 de janeiro.
A primeira vez em que houve mesas de voto antecipado em todos os concelhos do país foi nas presidenciais de janeiro de 2021, em plena pandemia de covid-19 em Portugal. Naquela altura, inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade 246.922 eleitores.
Joga para a frente”, gritam adeptos enfurecidos quando a equipa se deixa enredar pelo adversário perto da sua própria baliza.
“Joga para a frente”, atira...
Já não lemos.
Não no sentido literal. Ainda compramos livros, ainda os exibimos em fotografias, ainda os pousamos na mesa de cabeceira, ainda comparamos...
A sociedade está a mudar e parece já não haver tempo para a contemplação, o pensamento critico, o conhecimento e os livros. Tudo se reduz a um consumo...
DO FIM AO INFINITO
Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda! O homem na rua logo atrás do herói não parava de repetir isto: Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda!...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Caros leitores, espero que tenham entrado em 2026 com o pé direito, que as vossas resoluções para o ano novo se mantenham firmes e não se tenham já revelado...
Como esperado estamos na segunda volta das eleições presidenciais. Já era espectável, com quase uma equipa de rugby candidata na primeira volta, a segunda...
O título deste artigo ouvi-o da boca de Jane Fonda.
Todos os dias ouvimos o sim como uma frase completa, mas o mesmo não acontece com o não.
Depois de um...
SIGA FREITAS
No debate das presidenciais, o candidato Manuel Vieira, naquela ironia que corrói a demagogia da promessa fácil, garantia a todos vinho canalizado, um...
A Constituição da República Portuguesa atribui a todos os cidadãos o direito de se deslocarem livremente em todo o território nacional. Para os residentes...
Não passa pela cabeça de alguém, que seja vontade do Povo Soberano regressar a um caminho inverso ao da Democracia.
Também não passa pela cabeça de alguém...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Novos documentos relacionados com o falecido criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça norte-americano continuam...
A Câmara Municipal divulgou na internet a remuneração mensal do Executivo Municipal.
De acordo com a informação à população, disponível no Facebook, o presidente...
Um juiz norte-americano ordenou hoje que as autoridades libertem um menino de cinco anos e o pai de um centro de detenção no Texas, para onde foram levados...
A circulação rodoviária vai voltar a ser cortada na Avenida dos Aviadores em Alcácer do Sal, às 00:00 de domingo, face a previsões de nova subida do Rio...
O Presidente da República apelou hoje a que se trabalhe para ser possível a realização das eleições presidenciais, considerando que seria uma “opção muito...
A iminência de “uma derrocada de grandes dimensões” levou hoje ao encerramento da autoestrada A24 nos dois sentidos, entre os nós de Valdigem e Lamego,...
Um homem morreu ao cair de um telhado que estava a reparar, no concelho de Alcobaça (Leiria), tornando-se a segunda vítima mortal hoje deste tipo de acidente,...
Celso Bettencourt fez esta tarde um breve discurso no congresso nacional da ANAFRE. O atual presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos é também...
Os Estados Unidos entraram hoje em paralisação parcial do Governo, mas com esperança de que esta nova paralisação orçamental fique resolvida no início...
São quatro os autarcas da Madeira que integram os órgãos nacionais da Associação Nacional de Freguesias.
Pedro Araújo, presidente da Junta de Freguesia...